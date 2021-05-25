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تفاصيل مخطط تركيا لتنفيذ مشروع الوطن الأزرق

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
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قال المتخصص في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة إنه بعد تنصيب الحكومة الجديدة في ليبيا لوحظ وجود أطراف تسعى لإطالة أمد الأزمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تتواصل مع دول عدة لتهيئة الجواء لإجراء الانتخابات الليبية وهناك قوى وطنية ليبية تدفع في هذا الاتجاه.


وتابع أن مشروع الوطن الأزرق الذي تسعى فيه تركيا إلى الهيمنة على ليبيا مستمرا بالربط بين ليبيا وغزة بحريا وهو ما يفسر الاتفاقات البحرية التي تسعى لها تركيا مع ليبيا وغزة للهيمنة على البحار المحيطة بها.

وأوضح أن تركيا تسعى للابتزاز من خلال هذا المشروع ومن غير الواضح إمكانية تنفيذ هذا المشروع من عدمه.

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غزة عبد الستار حتيتة صدى البلد

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