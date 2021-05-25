العرابي بعد دورها في قرار وقف إطلاق النار في غزة: مصر أثبتت أنها البوصلة الحقيقية للمنطقة

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بدور الدبلوماسية المصرية في قرار وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد 11 يومًا من تبادل إطلاق الصواريخ بين غزة وتل أبيب.



وأضاف "العرابي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن مصر والمنطقة يعاد ترتيب مراكز القوة فيها، مشيرًا إلى أن مصر قدمت رؤيا واضحة وكانت بمثابة خارطة طريق في كل من الأزمة الليبية والفلسطينية.



وأشار إلى أن مصر أثبتت أنها البوصلة الحقيقية لما يحدث في المنطقة العربية، مستطردًا "الأداء كان أكثر من رائع في ظل وجود الوفود والمساعدات الأمنية وكان هناك اعتراف بالدور المصري وأهميته وكل الأنظار أصبحت تتجه الآن إلى مصر من أجل تثبت هذه الهدنة والتصدي لبعض هذه المصاعب".



وتابع "دول العالم الآن أصبحت تنظر إلينا أننا عنصر الاستقرار ومركز الصقل الذي يتدخل لحل مشاكل أصبحت مزمنة في المنطقة وتقديم حلول عملية ودائما مصر تسعى إلى حل هذه المشاكل، والفترة القادمة ستشهد مصر نشاط دبلوماسي واسع خاصة فيما يتعلق قضية السد الإثيوبي، ومصر الآن أصبحت قوة ردع دبلوماسية لكل من يحاول أن يعرض الأمن المصري من أي اتجاه للخطر".

