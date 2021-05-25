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"سياحة النواب" توافق على خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للسياحة والطيران

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فيما يخص وزارة الطيران المدنى والهيئات التابعة لها.

كما وافقت اللجنة فى اجتماعها السابق أيضًا على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20212022 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها.

وأعلنت النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، عن دعم لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لوزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى والهيئات التابعة لهما لاستكمال مسيرة الإنجازات وجهود الدولة التى تتم على أرض الواقع فى قطاعى السياحة والطيران بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جائحة كورونا العالمية.

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