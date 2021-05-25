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وزير الصناعة تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة إحلال التوك توك

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال السيارات محل التوك توك، ما زالت في مرحلة جمع البيانات، خاصة أن معظم العاملين على التوك توك لا يعملون بشكل رسمي.

وتابعت  خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك الكثير من المحاور في هذه المبادرة ما زالت قيد الدراسة، لمعرفة إمكانية أن تشمل المبادرة مصر بالكامل أو بعض المدن في البداية.

وفي سياق آخر، اكدت وزير الصناعة، أن الوزارة لديها برنامج لدعم الصادرات المصرية في إطار السعي نحو وصول الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار، ولكن هذا الأمر يتم على مراحل، مشيرة إلى ان هذه المبادرة تشمل دعم الصادرات بـ8 مليار جنيه.

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