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موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه لملعب التدريب
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:32 م
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التوجه لملعب التدريب.
ويتوجه الأهلي إلى ملعب جامعة قطر لخوض مرانه الثاني استعدادا لمواجهة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي.
ووصلت بعثة الأهلي ظهر اليوم إلى الفندق، الذي يستضيف المشاركين في السوبر الإفريقي، بعد سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة عقب وصولها إلى قطر.
وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس، واشتمل على تدريبات استشفائية خفيفة للتخلص من الإجهاد العضلي.
يذكر أن أيمن أشرف، لاعب الفريق، يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، والوجود مع الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي.
وخضع أشرف لتدريبات منفردة أمس على هامش مران الأهلي الأول، ويستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم للتعافي من الإصابة وتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق في المران الجماعي.
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