موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه لملعب التدريب

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التوجه لملعب التدريب.





ويتوجه الأهلي إلى ملعب جامعة قطر لخوض مرانه الثاني استعدادا لمواجهة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي.





ووصلت بعثة الأهلي ظهر اليوم إلى الفندق، الذي يستضيف المشاركين في السوبر الإفريقي، بعد سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة عقب وصولها إلى قطر.





وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس، واشتمل على تدريبات استشفائية خفيفة للتخلص من الإجهاد العضلي.





يذكر أن أيمن أشرف، لاعب الفريق، يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، والوجود مع الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي.





وخضع أشرف لتدريبات منفردة أمس على هامش مران الأهلي الأول، ويستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم للتعافي من الإصابة وتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق في المران الجماعي.