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نبروه يتمسك بالأمل وشيكو فى أزمة بالهزيمة على ملعبه بالقسم الثالث

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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انتهت قبل قليل مباريات اليوم بالجولة 24 بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث حيث أقيمت 6 مباريات مختلفة.

شيكو صاحب الصدارة أهدى لنبروه هدية بخسارته على ملعبه بستاد شربين بهدفين مقابل هدف أمام شباب الأمير وقبل نبروه الهدية بعدما حقق فوزا كبيرا على منية سمنود بخمسة أهداف مقابل هدفين ليقلص الفارق بينه وبين شيكو إلى نقطة واحدة.

ميجاسبورت واصل نتائجه الإيجابية بقيادة ياسر تحسين بعدما تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه شباب الخيارية بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما حقق كهرباء طلخا الفوز على مستضيفه دقادوس بهدفين نظيفين.

وحقق بلقاس فوزا صعبا على مستضيفه إتحاد المنزلة بهدفين مقابل هدف بينما عاد مياه الدقهلية فوز شاق على حساب مستضيفه عمال المنصورة بنتيجة 3-4 بينما تختتم غدا مباريات الجولة بمباراة شربين وضيفه شبان بدواى.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

1- بايونيرز 52 نقطة
2- نبروه 51 نقطة
3- بلقاس 41 نقطة
4- ميجاسبورت  34 نقطة
5- السنبلاوين 33 نقطة
6- مياه الدقهلية 32 نقطة
7- منية سمنود 31 نقطة
8- شربين 31 نقطة
9- كهرباء طلخا  30 نقطة
10- الخيارية 28 نقطة
11- شباب الأمير 27 نقطة
12- عمال المنصورة 23 نقطة
13- شبان بدواي 20 نقطة
14- المنزلة 14 نقطة
15- دقادوس 9 نقاط

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