تطورات الحالة الصحية لـ شريف دسوقي ودلال عبدالعزيز

كشفت الفنانة نهال عنبر، تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، الذي أجرى عملية بتر في قدمه، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة وزي الفل بعدما أجرى العملية الجراحية بالإسكندرية.



تابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نقابة المهن التمثيلية كانت معه لحظة بلحظة منذ اللحظة الأولى لمرضه والدكتور أشرف زكي دائم السؤال عنه للاطمئنان على حالته.



وأشارت إلى أنه أصيب بجرح في قدمه وأهمله ما أدى لتفاقمه، والنقابة كانت تريد إجراء العملية له في القاهرة ولكن حبذ إجراؤها في الإسكندرية وترافقه الفنانة بدرية طلبة التي لم تفارقه منذ دخول المستشفى.



وحول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، أوضحت الفنانة نهال عنبر، أنه لا جديد والحالة كما هي منذ أسبوع ومستقرة نوعًا ما.

وأضافت، "دلال حبيبتنا كلنا ولم تتأخر مع أحد وعلينا أن ندعوا لها جميعا لتخرج من أزمتها".

