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مدرب نهضة بركان: قادرون على حصد اللقب الأفريقي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
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صرح بيدرو بن علي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن حظوظ فريقه قوية في المنافسة على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، حينما يواجه الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة.

وأبدى بن علي سعادته بالعودة للدوحة مجدداً، بعدما سبق أن أشرف على تدريب الغرافة القطري موسم 2000-2001، مؤكداً أن فريقه لا يخشى الأهلي المصري ومشيراً إلى أن الفريق المغربي حضر إلى الدوحة من أجل الفوز باللقب القاري.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أنه يحترم الأهلي وتاريخه وألقابه، لكنه أكد أن كرة القدم بها كل الاحتمالات، وأن المباراة هي 11 لاعباً ضد 11.

وعن صعوبة المواجهة قال: "نعم سيكون نهائي السوبر الأفريقي قوياً وصعباً للغاية على الفريقين سواءً نهضة بركان المغربي أو الأهلي المصري، لأن المواجهات النهائية تلعب على جزئيات صغيرة، كما لا ننسى أن هذا النهائي بين بطلي القارة في دوري الأبطال والكونفدرالية وهو ما يزيد من الصعوبة والندية".

وأضاف: "قمنا بتحضيرات جيدة وعلى مستوى عال في المغرب، وسنستكمل التدريبات والتجهيزات بقوة في الدوحة تحضيراً للمواجهة".
وتابع قائلاً: "بالتأكيد هي مباراة ذات خصوصية فريدة، لم يسبق لفريقي وأن عاش أجواءها في السابق، لأننا سنواجه نادياً عملاقاً وهو بطل دوري أبطال أفريقيا وسنتواجد بصفتنا أبطال الكونفدرالية، ولكن لا وجود للخوف من المنافس رغم تجربته وتاريخه الحافل بالبطولات محلياً وقارياً، سنلعب بكل بقوة وثقة من أجل الفوز، ولا يوجد مصطلح الخوف في قاموسنا".

وعن ترشيح الأهلي للفوز بالمباراة قال: "فوق الورق نعم الأهلي مرشح للفوز علينا، ويملك ما نسبته 65 بالمئة فيما لدى نهضة بركان نسبة 35%، ولكن في الملعب سيكون هناك كلام آخر، وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة تليق بنا وبالكرة المغربية ولن ندخر أي جهد في سبيل التتويج باللقب، لنضيفه لسجل النادي رغم صعوبة المهمة".

وأضاف: "درست المنافس جيداً وتابعت الكثير من مبارياته محليا وقاريا، والأهلي فريق يلعب كرة جماعية حديثة، ويعتمد على العديد من الأسماء المعروفة لدى الخاص والعام، لعل أبرزهم الحارس الشناوي والتونسي علي معلول، وكلهم لاعبون في المنتخب المصري الأول، لهذا علينا أن نكون في المستوى المطلوب واللعب على نقاط ضعفهم لاقتناص الفوز".

وعن طموحه الشخصي قال: "أتمنى الفوز بلقب السوبر مع نهضة بركان وكتابة تاريخ جديد مع الفريق، لأن جماهير النادي تمني النفس بتحقيق اللقب وضمه لكأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة وأن المنافس هو الأهلي المصري المعتاد على منصات التتويج والفوز بالألقاب القارية".

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نهائي السوبر الإفريقي مدرب نهضة بركان بطولة كأس السوبر الإفريقي

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