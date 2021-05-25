رسميا.. جاتوزو مديرا فنيا لفيورنتينا

أعلن فيورنتينا اليوم الثلاثاء، تعيين جينارو غاتوسو مدرباً جديداً للفريق خلفاً لجوسيبي إياكيني.

ورحل غاتوسو عن نابولي عقب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث أنهى الموسم في المركز الخامس في الترتيب، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.

وتعادل نابولي في آخر مباريات المدرب البالغ عمره 43 عاماً 1-1 على أرضه مع فيرونا يوم الأحد الماضي.

وأكد إياكيني أنه سيغادر فيورنتينا بنهاية الموسم، وذلك خلال بيان أعلنه في 21 مارس (أذار) الماضي، لينهي ثاني ولاية له مع النادي.



