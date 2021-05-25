خبير استراتيجي: زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة "استطلاعية" (فيديو)

قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بدأ زيارة لعدد من الدول العربية تعد الأولى له منذ توليه منصبة.



تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة تعد استطلاعية للأوضاع الحالية.



وأضاف أن موقف أمريكا في الحرب الأخيرة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية كان ينص على أن الطرف الثاني هو من بدأ بالهجوم ويحق لتل أبيب الدفاع عن نفسها.

