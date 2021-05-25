Advertisements

خبير استراتيجي: زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة "استطلاعية" (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بدأ زيارة لعدد من الدول العربية تعد الأولى له منذ توليه منصبة.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة تعد استطلاعية للأوضاع الحالية.

وأضاف أن موقف أمريكا في الحرب الأخيرة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية كان ينص على أن الطرف الثاني هو من بدأ بالهجوم ويحق لتل أبيب الدفاع عن نفسها.

أخبار تهمك

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ ساعة و نصف

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 10 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ يوم

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بالساحر أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أمير قطر يدعو السيسي لزيارة الدوحة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:36 م

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

10:51 ص

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»