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نوران جوهر تتأهل لدور نصف النهائي من بطولة الجونة للإسكواش

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:40 م
نوران جوهر
نوران جوهر
الفجر الرياضي
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تأهلت لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفه الثانية على مستوى العالم حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش لدور نصف النهائي من بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش لعام 2021 بعد تغلبها على نظيرتها المصرية "روان العربى" لاعبة اندية وادى دجله المصنفه الرابعة عشر عالميًا في مباراة مثيرة في دور ربع النهائي استمرت (46) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (1/3) بواقع نقاط (2/11) (5/11) (13/11)(9/11)

وتنتظر المتأهله من مباراة اللاعبه المصرية "سلمى هاني" المصنفه التاسعة عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبه الامريكية "اماندا صبحى" المصنفه الخامسة على العالم ضمن مباريات ربع النهائي.

الجدير بالذكر أن بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش تقام بجمهورية مصر العربية بمدينة الجونة في الفترة من 20 مايو 2021 إلى 28 مايو 2021 بمجموع جوائز 360,000 دولار.

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