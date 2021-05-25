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رامي الأخضر نواف قاري يُدشن غداً المشاركة السعودية في البطولة العربية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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يدشن لاعب المنتخب السعودي للسهام نواف قاري غداً مشاركته رسمياً في بطولة نهائي كأس العرب للقوس والسهم التي تستضيفها العاصمة العراقية "بغداد" خلال الفترة من 24 - 30 مايو الجاري.

 

ويشارك "قاري" في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 70 متراً تحت إشراف المدرب باول روبيرتس، حيث اختتم اليوم التدريب الرسمي قبل انطلاق البطولة والذي أقيم على ملعب الشعب الدولي بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري الذي حضر كذلك اجتماعات اللجنة الفنية للبطولة التي تم خلالها معرفة الأنظمة والاشتراطات ولوائح البطولة.

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رامي الاخضر نواف المشاركة السعودية البطولة العربية

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