مران الأهلي اليوم.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة وأيمن أشرف يواصل التأهيل
ركز
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو
موسيماني، على تدريبات الكرة خلال المران
الثاني الذي يخوضه الفريق في قطر استعدادًا لمباراة نهضة بركان على كأس السوبر
الإفريقي، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة على
ملعب السد.
وبدأ
مران الأهلي اليوم بمحاضرة نظرية لبيتسو موسيماني مع اللاعبين، قبل البدء في
التدريبات البدنية تحت إشراف رنجواجا مخطط الأحمال، وبعدها قام الجهاز الفني
بإجراء تقسيمة بالكرة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.
وواصل
أيمن أشرف، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي اليوم،
وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه لكدمة
قوية في القدم خلال مباراة صن داونز الأخيرة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري
أبطال إفريقيا.
ويلتقي
الأهلي مع نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي في السادسة مساء يوم الجمعة
المقبل على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد».