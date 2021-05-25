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مران الأهلي اليوم.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة وأيمن أشرف يواصل التأهيل

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني،  على تدريبات الكرة خلال المران الثاني الذي يخوضه الفريق في قطر استعدادًا لمباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب السد.

 

وبدأ مران الأهلي اليوم بمحاضرة نظرية لبيتسو موسيماني مع اللاعبين، قبل البدء في التدريبات البدنية تحت إشراف رنجواجا مخطط الأحمال، وبعدها قام الجهاز الفني بإجراء تقسيمة بالكرة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

 

وواصل أيمن أشرف، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي اليوم، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم خلال مباراة صن داونز الأخيرة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد».

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