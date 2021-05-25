أشرف زكي: هذا طلب حسن الرداد ورامي رضوان بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

رفض الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، التعليق على تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، متمنيًا لها الشفاء العاجل.



وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء:" احترامًا للفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان الذين طلبوا بشكل رسمي بأنهما فقط المخولان بالحديث عن تطورات الحالة الصحية لها".



مازال الجمهور يريدون معرفة الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، للإطمئنان على حالتها الصحية.



وعلم "الفجر الفني" من مصدر من المستشفى التي تتواجد فيها حاليًا، أنها بعد تعافيها من فيروس كورونا الإ إنها مازالت في المستشفى، وأن حالتها الصحية تزداد صعوبة بالرغم من وضعها على جهازي "هاي فلو نزيل" و"باي باب"، التي تعتبر أجهزة مساعدة على التنفس، إلا أن نسبة الأكسجين لديها انخفضت ووصلت للثمنينيات، وهذا يعني أن حالتها الصحية مازالت صعبة.



والجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تعلم حتى الآن بخبر رحيل زوجها الفنان سمير غانم؛ لأن أسرتها طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بذلك، حتى لا تتدهور حالتها الصحية بشكل أكبر.