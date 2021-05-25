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وزير التعليم يعلق علي تعديلات قانون التعليم وامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعقيب مفصل حول قانون الثانوية العامة وقال: تعقيب واضح بشأن تعديلات قانون التعليم وامتحانات الثانوية العامة:

التعديلات اللتي طلبها مجلس الوزراء المصري على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت:

١) فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية،
٢) فكرة تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى،
٣) فكرة تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).

لقد أبدى محلس الشيوخ الموقر ملاحظات قيمة على هذه التعديلات وعلى إثرها قررت الوزارة ان تطلب سحب القانون كى نرد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الاسابيع القادمة.

"امتحانات الثانوية العامة بنظام الاسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون الكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع القانون من قريب او بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والتضليل".

واضاف الوزير خلال تصريح صحفي عبر صفحته الرسمية: ملاحظة هامة نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لانها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليا البدائل القانونية.

واستكمل: سوف نعلن منتصف الاسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله باذن الله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.

وقال: هذا للتوضيح ومنعا لكثرة الجدل وتكرار الاسئلة ونرجو الاهتمام بالامتحانات التجريبية وما تقترحه الوزارة من مراجعات على القنوات والمنصات المختلفة وإتاحة الفرصة للطلاب للتحضير في هدوء.

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