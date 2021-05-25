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علي معلول يعلن جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي ونهضة بركان

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب جامعة قطر «3» بقطر، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الإفريقي.

 

وجاءت مشاركة معلول في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي، مع المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية خلال وجود الفريق في جنوب إفريقيا قبل مباراة صن داونز، فيما شارك اليوم في التدريبات الجماعية كاملة.

 

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، واطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، على حالة اللاعب وجاهزيته للوجود مع الفريق بعد الالتئام الكامل في موضع إصابته.

 

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في السابعة مساء يوم الجمعة بتوقيت الدوحة (السادسة بتوقيت القاهرة) على ملعب السد، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على منافسه المغربي، والتتويج باللقب السابع في بطولة السوبر الإفريقي.

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