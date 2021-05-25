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قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الثانوية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: امتحانات الثانوية العامة بنظام الاسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون الكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين.

وأضاف في تصريح عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب او بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والخلط.

وقال الوزير: سوف نعلن منتصف الاسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله باذن الله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.

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