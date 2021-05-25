قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الثانوية







قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: امتحانات الثانوية العامة بنظام الاسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون الكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين.



وأضاف في تصريح عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب او بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والخلط.



وقال الوزير: سوف نعلن منتصف الاسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله باذن الله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.