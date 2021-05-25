بلينكن: مصر لعبت دورًا كبيرًا وحاسمًا في وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل



قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا وحاسمًا في وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.



وأضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي على فضائية "إكسترا نيوز"،: "سنعمل مع شركائنا لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، سنبذل كل الجهود لتقديم المساهدات الإنسانية".



وتابع: "ملتزمون بحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات لغزة"، مستكملًا: "هدف زيارتي للمنطقة هو خفض التوتر ودعم إسرائيل ومساعدة غزة".



وأضاف: "نعمل مع شركائنا لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين"، مؤكدًا أن توافق أمريكي إسرائيلي على رفض امتلاك إيران لسلاح نووي.

