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بلينكن: مصر لعبت دورًا كبيرًا وحاسمًا في وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر لعبت دورًا كبيرًا وحاسمًا في وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي على فضائية "إكسترا نيوز"،: "سنعمل مع شركائنا لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، سنبذل كل الجهود لتقديم المساهدات الإنسانية".

وتابع: "ملتزمون بحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات لغزة"، مستكملًا: "هدف زيارتي للمنطقة هو خفض التوتر ودعم إسرائيل ومساعدة غزة".

وأضاف: "نعمل مع شركائنا لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين"، مؤكدًا أن توافق أمريكي إسرائيلي على رفض امتلاك إيران لسلاح نووي.

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