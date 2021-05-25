Advertisements

كريم بنزيما يؤكد استمرار زيدان مع ريال مدريد

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، من بقاء مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، داخل ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأصبح من المتوقع على نطاق واسع رحيل زيدان عن ريال مدريد، بعدما قاد الفريق في ولاية ثانية، في الوقت الذي ترجح فيه التكهنات أن الوجهة المحتملة للمدرب الفرنسي ستكون فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان المدرب الفرنسي قد عاد لتدريب ريال مدريد مجددا في عام 2019، ليقوده إلى التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، وذلك بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مواسم متتالية ولقب الدوري مرة واحدة في ولايته الأولى.

ومع تصاعد التكهنات حول مستقبل زيدان، قال بنزيمة في حديث مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، والذي نشر يوم الثلاثاء: لا أرى أنه سيغادر، لن يحدث ذلك سترون.

وأنهى ريال مدريد موسم 2020- 2021 بسلسلة من المباريات بدون هزيمة وصلت إلى 18 مباراة (13 فوز وخمسة تعادلات) في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة لأي فريق في المسابقة، كما أنها أفضل معدل للفريق بدون تلقي هزائم منذ شهر مارس عام 2014 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي (15 فوز وثلاثة تعادلات).

وساهم بنزيمة في 32 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم (23 هدف وتسع تمريرات حاسمة)، وهي أفضل حصيلة له في موسم واحد في الدوري عقب الفترة ما بين 2015 و2016 (31 -24 هدفا وسبعة تمريرات حاسمة).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريم بنزيما زيدان مع ريال مدريد ا فى الدورى

أخبار تهمك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ يوم

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمير قطر يدعو السيسي لزيارة الدوحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يدرس الدفع بالساحر أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

هل يتمكن "هازارد" من إحياء "خمول" هجوم ريال مدريد ؟

بنزيما ينافس ميسي ومبابي على رقم قياسي

بفوزه على إشبيلية.. زيدان يكسب الثقة وينقذ رقبته من خطر الإقالة

أهداف مباراة - إشبيلية 0 × 1 ريال مدريد

أخبار ريال مدريد: الصفقة الكبرى تبتعد عن الملكي.. الأسطورة يقترب من قيادة الريال خلفا لـ"زيدان"

بنزيما يستعد لخوض التحدي الأعظم مع ريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:36 م

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

10:51 ص

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»