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الزراعة تُوضح جهود الوزارة في متابعة موسم توريد القمح بالمحافظات

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الوزارة تبذل جهودًا مضنية في استلام كميات القمح التي يتم توريدها من المزارعين من كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف "القرش" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هناك تعاون كبير بين وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية لنجاحها في استلام كميات القمح.

وأشار إلى أنه حتى الآن تجاوز استلام الـ3 مليون طن، موضحًا أن عملية الحصاد تتم بصورة طبيعية وتم الاقتراب من توريد كل الكميات المطلوبة وهذه الكميات مبشرة بالخير مقارنة بالفترات السابقة.

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قالت شركة آيكار الروسية للاستشارات الزراعية في مذكرة اليوم الاثنين إن أسعار الصادرات الروسية لمحصول القمح الصيفي الجديد تراجعت الأسبوع الماضي بعد انخفاض الأسعار العالمية في شيكاجو وباريس.

وعادة ما تبدأ روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، الحصاد في أواخر يونيو حزيران وأوائل يوليو تموز. وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن روسيا ربما تزيد صادرات الحبوب في موسم التسويق 202122، الذي يبدأ أول يوليو تموز، رغم أن المحصول أقل، بحسب "رويترز".


وقالت آيكار إن أسعار محصول القمح الروسي الجديد بنسبة بروتين 12.5 بالمئة، للتحميل من موانئ البحر الأسود، كانت عند 260 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي، منخفضة 12 دولارا عن الأسبوع السابق.

وقالت سوف-إكون، وهي شركة استشارات أخرى، إن أسعار المحصول القديم انخفضت أيضا، إذ تراجع القمح ثلاثة دولارات إلى 272 دولارا للطن، وهبط الشعير دولارين إلى 248 دولارا للطن.

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