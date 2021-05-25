اقتصادية دبي تصدر 14.182 عقد تأسيس إلكترونيا وملحق تعديل خلال الربع الأول





أصدر قطاع التسجيل و الترخيص التجاري في اقتصادية دبي 14.182 عقد تأسيس إلكترونيا و ملحق تعديل خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو قدره 54 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 الذي شهد اصدار 9197 عقدا و ذلك في إطار المرسوم الخاص بقانون اتحادي رقم /7/ لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي نص على أن يكون التوقيع بالحضور الشخصي أو بالتوقيع الإلكتروني .





وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونيا خلال الربع الأول من عام 2021 حسب نوع الرخصة و جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 55 في المائة تلتها التجارية بنسبة 43 في المائة و توزعت باقي النسب على السياحية و الصناعية.





و بالنسبة لملاحق التعديل التي تم تصديقها خلال الربع الأول من عام 2021 على حسب نوع الرخصة فقد جاءت التجارية في المقدمة بنسبة 80 في المائة تلتها المهنية بنسبة 17 في المائة، وتوزعت باقي النسب على الرخص السياحية والصناعية.





وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية بدبي.





و يمكن لأصحاب الأعمال و الشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونيا في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة و التي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.





و أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت عقد بيع الحصص للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة و إصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين إلى جانب تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية.





و ضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس ليصبح بإمكان ممثل الشركة "الشخص الاعتباري" التوقيع إلكترونيا بدلا عن الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.





وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسية "الأم" وإدارتها وإلغائها إضافة إلى تسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.





و تمنح الصلاحيات أيضا تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى جميع البنوك العاملة بالدولة وتمثيل الشركة أمام جميع المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة وأخيرا تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.





و تضع اقتصادية دبي آلية واضحة مرتكزة على الجودة و التميز على جميع الأصعدة و التي من شأنها تعزيز واقع الأعمال التجارية، وتحقيق التنافسية المستدامة باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.





ويعد رجال الأعمال ضمن قائمة أولويات اقتصادية دبي، ومن هذا المنطلق يتم البحث عن الحلول التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي والتوسع والنمو، بالإضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي.





و تتوفر خدمة عقود التأسيس الإلكترونية عبر "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحدة لتأسيس الأعمال، التي تقدم تجربة فريدة لمزاولة الأعمال وفرصة الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة.





و تتوفر على المنصة كذلك خدمات الموافقة المبدئية وحجز اسم تجاري، وإصدار الرخص الفورية، ورخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورخص انطلاق، ورخصة تاجر، بالإضافة إلى خدمة تجديد الرخص التجارية.





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