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هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة هبة مجدى، صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".

وعلقت هبة مجدى قائلة:"الرضا بالمقسوم عبادة جملة مهمة اتعلمتها من “شفيقة ”.

وشاركت هبة مجدي في مسلسل موسى الذي تدور أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

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هبة مجدي

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