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الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل أفشة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بيع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن وجود رفض تام من جانب جهاز الكرة بالنادي الأهلي لبيع محمد مجدي أفشة مهما كانت الإغراءات المالية المقدمة لضم اللاعب سواء من أندية خليجية أو أوروبية.

 

 ارتبط اسم محمد مجدي أفشة، خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى أندية تركية، ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وتابع المصدر، أن هناك تمسكًا شديدًا من جانب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باستمرار أفشة، كما يرغب موسيماني أيضًا فى ضم بديل للاعب خلال الموسم المقبل.

 

ويعتبر أفشة يعتبر من العناصر المهمة والأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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