Advertisements

فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

استقبل اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري الفريق المختص بالتحقيق في واقعة سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥ -بمكتب النائب العام- نظيره الروسي بمقر مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وجاء اجتماعهما -الذي انعقد لنحو خمس ساعات متواصلة- في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين لبحث وتبادل المعلومات التي أسفرت عنها تحقيقات كل جانب في الواقعة، حيث اتفقا في نهاية اجتماعهما على استمرار التعاون القضائي بينهما سعيًا للوصول لحقيقة ما حدث بالواقعة، وكان "السيد المستشار النائب العام" قد التقى الفريق الروسي في مستهل ونهاية الاجتماع مؤكدًا أهمية استمرار التعاون القضائي المعهود بين البلدين وتبادل ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات، وبحث كافة الأطروحات المتصورة بتجرد وحيادية، وتحقيقها دون تبني رأي بعينه؛ وذلك وصولًا لحقيقة ملابسات الحادث
فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥
فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥
فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥
فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥
فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥
فريقا التحقيق المصري والروسي يجتمعان بشأن التحقيقات في سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥

أخبار تهمك

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل أفشة

منذ 43 دقيقة

كارتيرون يحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ يوم

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

06:36 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»