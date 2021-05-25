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مستشار الرئيس: كورونا يتوطن العالم بصورة مماثلة للإنفلونزا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عضو تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن تحور فيروس كورونا كان أمرًا متوقعًا، خاصة أن طبيعية الفيروسات هي التحور، مضيفًا ان كورونا سيكون فيروس متوطن في كل العالم بصورة مماثلة للفيروس الانفلونزا.

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن صرف المضادات الحيوية في الخارج يكون بالحبة الواحدة، وليس بالعلبة مثلما هو متواجد في مصر، مضيفًا أن المضادات الحيوية تؤثر على البكتيريا وليس الفيروسات، مشددًا على ضرورة عدم تناول المضاد الحيوي بلا ضوابط.

وأشار إلى أن أزمة كورونا اكدت على ضرورة ان توطين صناعة اللقاحات مهما تكلف هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا في صناعة اللقاحات، ومن ثم جنوب أفريقيا، والجزائر.

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