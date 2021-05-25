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الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس الأربعاء

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 26 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

- طقس حار على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس الأربعاء
الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس الأربعاء

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