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مانشستر يونايتد يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة فياريال بنهائي الدوري الأوروبي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
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تدرب نادي مانشستر يوياتد اليوم الثلاثاء، على عشب ملعب إرينا جدانسك، عشية مواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتدرب فريق المدرب أولي سولشاير بكل لاعبيه المتاحين عدا الإصابات المؤكدة: أنطوني مارسيال وفيل جونز وهاري ماغواير، الذي ظل بتابع التدريب من على دكة البدلاء.

وأصيب المدافع الذي لا يتوقع مشاركته في النهائي بداية الشهر في أوتار الكاحل وكان يستخدم عكازاً في الأيام الماضية.

وحضر التدريب مدرب الفريق الأسبق، إليكس فيرجسون، الذي سافر مع الفريق الإثنين من بولندا وقاد فيرجسون الشياطين الحمر إلى الفوز بنهائي كأس أوروبا مرتين، وسيكون حاضراً للنهائي في المدرجات.

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نهائي الدوري الاوروبي مانشستر يونايتد يواصل تدريباته استعداداً بنهائي الدوري الأوروبي

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