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"النيران إلتهمت 4 طوابق".. سيارة مركونة لغز حريق إندلع في عقار بالهرم

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة عن ملابسات الحريق الذي إندلع بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الهرم غرب المحافظة مساء اليوم الثلاثاء.


وبينت المعاينة أن الحريق إندلع في بادئ الأمر بسيارة ماركة " جيب"، مركونة أسفل العقار المشار إليه، وامتدت النيران إلى نوافذ 4 طوابق، إضافة إلى 3 غرف بالطابق الأرضي تستخدم كمخازن ومحل "منجد".


وأشارت المعاينة إلى أن النيران إلتهمت واجهة العقار محل الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية.


كانت دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء لإخماد حريقًا إندلع في عقار مكون من 5 طوابق، بحي الهرم غرب المحافظة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بعقار مكون من 5 طوابق بشارع المدينة المنورة المتفرع من شارع المحولات.


ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 7 سيارات إطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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