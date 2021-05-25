نشأت الديهي: إثيوبيا تعيش حالة قلق شديد من مناورة "حماة النيل"



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المناورة العسكرية "حماة النيل" بين القوات المصرية والسودانية تنطلق غدًا الأربعاء.



وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الإثيوبي في حالة قلق شديد من المناورة المصرية السودانية، وهو قلق حقيقي على لسان دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الذي قال في تصريحات له: " من حق الدولتين إجراء تدريبات عسكرية، لكن لا يجب أن تكون على حساب طرف أخر".



وتابع، أن وزارة الري الإثيوبية تزعم، أن سد النهضة يضمن تدفقًا للمياه لمصر حتى في أوقات الجفاف، بسبب إطلاق مياه الخزان خلال أوقات الحاجة، مؤكدًا أن تصريحات وزير الري الإثيوبي يرفض العقل تصديقها.