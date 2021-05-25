Advertisements

نقيب الممثلين عن حالة شريف دسوقي: "مش بنسيب حد من الزملاء محتاج لحاجة"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم" عى أخر التطورات الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد بتر أحد قدميه.

وقال نقيب الممثلين، إن حالة الفنان شريف دسوقي مستقرة والأمور تسير بجيد بفضل الله، مضيفًا ان "دسوقي" فنان مهم وله أدوره التي تنظره بعد تماثله للشفاء بشكل كامل بإذن الله، لافتَا إلى أن العملية التي قام بها، لن تعوقه عن ممارسه عمله بإذن الله، معقبًا: "أدواره وشغله موجدين بإذن الله".

وتابع: "احنا مش بنسيب حد من الزملاء محتاج حاجة، الحمد لله، هذه الرسالة مهمة، أي فنان يقع في ضرر صحي او ظرف اجتماعي تقوم الأسرة الفنية بالتعامل معه".


عاش الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية حالة من الصدمة، عقب بتر قدم الفنان شريف دسوقي أثناء إجرائه عملية جراحية.

وأعلنت عن ذلك الفنانة بدرية طلبة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت قائله: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

وكشفت صباح اليوم عن تطورات حالته الصحية قائله: ""بطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي، علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".

وآثار الفنان شريف دسوقي الجدل في الفترة الأخيرة بسبب ملاحقة الشائعات به حيث اتهموه بأنه كان يتواجد في مصحة نفسية وأيضا قدومه التصوير سكران، ورد على ذلك من خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب حيث قال: "الظلم وحش وعيب يتقال عليّا إني رحت مصحة نفسية، وعمري ما دخلت اللوكيشن سكران، أنا كنت بساعد العمال ينظموا الديكور".

أخبار تهمك

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 12 ساعة

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 3 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ يوم

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل أفشة

منذ 43 دقيقة

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

06:36 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»