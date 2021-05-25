نقيب الممثلين عن حالة شريف دسوقي: "مش بنسيب حد من الزملاء محتاج لحاجة"

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم" عى أخر التطورات الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد بتر أحد قدميه.



وقال نقيب الممثلين، إن حالة الفنان شريف دسوقي مستقرة والأمور تسير بجيد بفضل الله، مضيفًا ان "دسوقي" فنان مهم وله أدوره التي تنظره بعد تماثله للشفاء بشكل كامل بإذن الله، لافتَا إلى أن العملية التي قام بها، لن تعوقه عن ممارسه عمله بإذن الله، معقبًا: "أدواره وشغله موجدين بإذن الله".



وتابع: "احنا مش بنسيب حد من الزملاء محتاج حاجة، الحمد لله، هذه الرسالة مهمة، أي فنان يقع في ضرر صحي او ظرف اجتماعي تقوم الأسرة الفنية بالتعامل معه".





عاش الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية حالة من الصدمة، عقب بتر قدم الفنان شريف دسوقي أثناء إجرائه عملية جراحية.



وأعلنت عن ذلك الفنانة بدرية طلبة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت قائله: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".



وكشفت صباح اليوم عن تطورات حالته الصحية قائله: ""بطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي، علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".



وآثار الفنان شريف دسوقي الجدل في الفترة الأخيرة بسبب ملاحقة الشائعات به حيث اتهموه بأنه كان يتواجد في مصحة نفسية وأيضا قدومه التصوير سكران، ورد على ذلك من خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب حيث قال: "الظلم وحش وعيب يتقال عليّا إني رحت مصحة نفسية، وعمري ما دخلت اللوكيشن سكران، أنا كنت بساعد العمال ينظموا الديكور".

