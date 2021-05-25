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"الديهي" عن زيارة وزير الخارجية القطري: مصر عادت قوية فرجع لها الجميع

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر قويت واشتد عودها وعادت من جديد قوية ولها مكانة ومكان محجوز لا يمكن لأحد أن يسطو عليه، أو يسيطر على عقل مصر، أو يظن أنه استطاع أن ينال من مصر ويحاول أن يهز الموقف المصري والمكانة المصرية، فعاد لها الجميع مرة أخرى، لافتًا إلى أن السنوات الماضية شهدت هجوم شديد على مصر ورئيسها وجيشها وإعلامها من المحطات المتواجدة في تركيا وقطر ولندن، والآن الجميع عاد لمصر.

وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لم تنتبه للعمل وكانت أكبر من أن ترد، مردفًا للمواطن المصري: "ثق في بلدك وفي رئيس بلدك وفي توجهاتنا الغير واضحة أو مفهومة للكثيرين".

وتابع، أن أهم ملامح عودة هؤلاء لمصر وصول نائب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، وهو وزير الخارجية القطري، ولقاءه بوزير الخارجية المصري لبحث مخرجات قمة العلا، وبحث تطبيع العلاقات لتلاشي أخطاء الماضي، ثم لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حمل له رسالة من أمير قطر، تتضمن تثمين الدور المحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي، وجهود مصر لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الإقليم، ودعوته لزيارة الدوحة، وهذا يأتي مع تطور العلاقات مع تركيا، ومطالبة تركيا التصالح مع مصر، معقبًا: "طول ما احنا أقوياء الأخرين سوف يطرقوا أبوابنا".

وأكد، أن العدو الدائم لمصر الذي لن نتوقف عن محاولة التخلص من أفكاره العفنة هو الإخوان؛ لكونه يريد السيطرة على الدولة ومفاصلها، ومن يدعم ويساند هذا الفصيل ويقدم لهم ملاذات آمنة عدو لنا، وعندما يرفعوا أياديهم عن دعمهم نفكر في الأمر.

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