نقيب الممثلين يرفض التعليق على الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز لهذا السبب

رفض الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الكشف عن آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد إصابتها بفيروس كورونا.



وقال نقيب الممثلين"،:" الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان طالبا بأن يكونا المتحدثين عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز"، متمنيًا أن تتماثل الفنانة للشفاء في اسرع وقت ممكن.



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وعلم "الفجر" من مصدر من المستشفى التي تتواجد فيها حاليًا، أنها بعد تعافيها من فيروس كورونا الإ إنها مازالت في المستشفى، وأن حالتها الصحية تزداد صعوبة بالرغم من وضعها على جهازي "هاي فلو نزيل" و"باي باب"، التي تعتبر أجهزة مساعدة على التنفس، إلا أن نسبة الأكسجين لديها انخفضت ووصلت للثمنينيات، وهذا يعني أن حالتها الصحية مازالت صعبة.



والجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تعلم حتى الآن بخبر رحيل زوجها الفنان سمير غانم؛ لأن أسرتها طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بذلك، حتى لا تتدهور حالتها الصحية بشكل أكبر.