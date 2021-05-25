Advertisements

نقيب الممثلين يرفض التعليق على الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز لهذا السبب

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
رفض الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الكشف عن آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال نقيب الممثلين"،:" الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان طالبا بأن يكونا المتحدثين عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز"، متمنيًا أن تتماثل الفنانة للشفاء في اسرع وقت ممكن.

اقرأ أيضًا:

وعلم "الفجر" من مصدر من المستشفى التي تتواجد فيها حاليًا، أنها بعد تعافيها من فيروس كورونا الإ إنها مازالت في المستشفى، وأن حالتها الصحية تزداد صعوبة بالرغم من وضعها على جهازي "هاي فلو نزيل" و"باي باب"، التي تعتبر أجهزة مساعدة على التنفس، إلا أن نسبة الأكسجين لديها انخفضت ووصلت للثمنينيات، وهذا يعني أن حالتها الصحية مازالت صعبة.

والجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تعلم حتى الآن بخبر رحيل زوجها الفنان سمير غانم؛ لأن أسرتها طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بذلك، حتى لا تتدهور حالتها الصحية بشكل أكبر.

أخبار تهمك

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل أفشة

منذ ساعة الا ربع

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 12 ساعة

أشرف زكي: هذا طلب حسن الرداد ورامي رضوان بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

منذ 19 دقيقة

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ ساعة و 24 دقيقة

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 15 دقيقة

برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

08:18 م

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

06:36 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»