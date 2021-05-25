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البنك المركزي في نيجيريا يبقي أسعار الفائدة مستقرة لدعم النمو

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
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أبقى البنك المركزي في نيجيريا على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 11.5% اليوم الثلاثاء بينما يحاول دعم اقتصاد البلاد الهش ومكافحة تضخم متزايد.

وأبلغ محافظ البنك جودوين إميفيلي الصحفيين أن نيجيريا تواجه كسادا تضخميا -وهو وضع يرتفع فيه التضخم مع نمو ضعيف- لكن الحكومة تعاني من انخفاض في الإيرادات يعرقل قدرتها على تحفيز الاقتصاد.

وأضاف أن جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، وهو القرار الرابع من نوعه منذ أن خفض البنك المركزي الفائدة في سبتمبر أيلول الماضي.

وينهج المركزي النيجيري سياسة تيسيرية لمحاولة دعم الاقتصاد لكن نقصا في العملة الأجنبية يغذي التضخم.

وأبلغ إميفيلي الصحفيين في لقاء عن بعد “نحن نحاول قدر الإمكان أن نكون تداعمين للنمو.”

ونما أكبر اقتصاد في إفريقيا 0.5% في الربع الأول من هذا العام، مدفوعا بصعود إنتاج وأسعار النفط بينما يكتسب النشاط زخما ببطء مع التخفيف التدريجي للإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

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