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أشرف زكي: الشركة المتحدة تكفلت بكافة تكاليف علاج شريف الدسوقي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه مستقرة.

وتابع "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "النقابة موجودة وما يثار على الفيسبوك من قبل البعض غير حقيقي".

وأشار إلى أن الشركة المتحدة قامت بمبادرة طيبة وتحملت كافة تكاليف علاج الفنان شريف الدسوقي، معلقًا: "الشركة المتحدة تكلفت بكل الجانب المادي، والنقابة على تواصل خطوة بخطوة حتى هذه اللحظة".

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