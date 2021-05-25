لميس الحديدي عن زيارة وزير خارجية قطر للقاهرة: مهمة لرأب الصدع بين البلدين

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على زيارة نائب رئيس وزراء دولة قطر ووزير الخارجية للقاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "زيارة مهمة في إطار جهود رأب الصدع بين البلدين، وإعادة العلاقات بينهما لما كانت عليه من قبل".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، قائلة: "زيارة تهدف إلى عودة العلاقات المصرية –القطرية إلى مرحلة ما قبل عام 2013..لقاء حمل رسالة من أمير دولة قطر والتي تضمنت دعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، لتعزيز التباحث والعلاقات بين البلدين".



وأضافت: "مصر تتطلع لان تكون علاقاتها بالدول علاقات إخوة وصداقة ومتينة بين الدول فقط، القاهرة تتمنى أن لا يكون هناك تدخل في شؤونها فقط".





كان الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

