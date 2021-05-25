Advertisements

أول تعليق لـ"رامي رضوان" بعد أيام من وفاة حماه سمير غانم

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الإعلامي رامي رضوان، إنه قرر العودة إلى تقديم برنامجه بعد أيام من وفاة حماه الفنان سمير غانم، من أجل توضيح بعض الحقائق والكواليس خاصة مع انتشار بعض المعلومات الغير دقيقة خصوصًا المتعلقة بالحالة الصحية لحماته العزيزة الفنانة دلال عبد العزيز.

وأضاف "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "وجودي في عملي هو لسببين، الأول يتعلق بإدارة دي ام سي المحترمة اللي محبتش اثقل عليهم أكثر من كده، والسبب الثاني يتعلق بتوضيح الحقائق المتعلقة بالحالة الصحية لحماتي العزيزة دلال عبد العزيز".

وتابع "الفراق صعب ولكن الموضوع بيكون أصعب لأن اللي بيفارقنا هو مصدر بهجتنا وسعادتنا ليس على مستوى الأسرة ولكن على مستوى كل الناس، ولكن عزائنا الوحيد هو كمية الحب التي شوفناها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قيادات من مختلف دول العالم".

واستطرد " الناس بتعمل فيديوهات وبتعزي وفيه رسومات ومنحوتات سبب الضحكة والابتسامة لكثير من مختلف التوجهات والأجيال، كانت رسالته هي الهبة أن ربنا ادهاله بإسعاد الناس وكان لا يبخل بها على اللي حواليه عمره ما صد حد وعمر ما حد قصده في حاجة إلا واستجاب لهم".

وأوضح "افيهاته بتجري في دمنا وفي عمل الخير، كان مدرسة بصراحة، لم يكن يجهر بفعل الخير والمساعدات، أنا مش لابس أسود لأنه مش بيحب الحزن، وحسيت إن لو رمزيتها هي الحزن مش هعمل كده لأنه مكنش هيحب كده، أرجوكم استمروا بالدعاء، في لحظة رحيله حسيت أنه ملك وملاك واخدينه الى ربنا ليسكنه في فسيح جناته إن شاء الله هذا الرجل كل إنسان عرفه وقرب منه محظوظ بهذا وأنا والفنان حسن الرداد محظوظيم بأننا نرتبط بهذه الأسرة العظيمة".

أخبار تهمك

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 3 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ يوم

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل أفشة

منذ 42 دقيقة

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 11 ساعة

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

06:36 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

03:44 م

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»