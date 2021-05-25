رامي رضوان يكشف أسرار في حياة سمير غانم واللحظات الأخيرة له

بدأت منذ قليل حلقة برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان والذي يعد الظهور الأول له عقب وفاة النجم سمير غانم.





وطالب رامي رضوان بتقدير صعوبة الموقف قائلا: "لا شك أن الفراق صعب ولكن الصعب هو فراق مصدر بهجتنا بالنسبة للجمهور بأكمله وتوجه بالشكر لجميع الفنانين والجمهور لتعبيرهم عن حبهم للنجم سمير غانم".





وأضاف: "كانت رسالة سمير غانم هو إسعاد الجمهور دائما وذلك من خلال تواجده على المستوى الفني.. سمير غانم اللي كان في عمل الخير مدرسة ولا أعلم هل يسمح لي أن أقول هذا أم لا ولكنه لم يتوانى في عمل الخير حيث كان يساعد يتامى شهريا ولم يذكر أي شخص إلا بالخير ولم يرفض التصوير مع الجمهور في وقت جهده كما أن اللحظات الأخيرة في حياته طمأنت قلوبنا جميعا".



وتابع أن سمير غانم كان دائما يوافق على أدواره مع بناته مهما كان ضئالة الدور.