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زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تحديد موعد الإعلان الرسمي عن رحيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني.


وأفادت شبكة كوبي الإسبانية بأن زين الدين زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد وسيكون الإعلان الرسمي في الأسبوع المقبل.


وأكدت الشبكة الإسبانية أن المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري سيكون بديل زيدان في ريال مدريد، حيث أن المدير الفني رفض العديد من العروض في انتظار اتصال مسئولي الملكي.


وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن زيدان قاد ريال مدريد حتى الآن في 301 مباراة وفاز 190 مباراة وتعادل في 63 مباراة وخسر 48 مباراة وحقق 11 بطولة.

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