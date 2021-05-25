رامي رضوان يكشف عن كيف أخفوا خبر وفاة سمير غانم على دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان كيف خبأو خبر وفاة سمير غانم، عن الفنانة دلال عبد العزيز وذلك في أول ظهور له عقب وفاة سمير غانم.



وقال"رضوان" من خلال برنامج "مساء dmc" أن دلال عبد العزيز لم تحضر الجنازة وأنها لم تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها حيث نمثل عليها وتوجد الآن في العناية المركزة وتم فصل التليفزيون عنها وتشاهد أشياء مسجلة وسحبنا موبايلها.. وقمنا باقناعها في وقت وفاة سمير غانم من خلال سيناريو ولكنها تشعر بكل شئ ولكن لم يؤكد ".





وتحدث عن مساعدة الفنانة دلال عبد العزيز للغير قائلا: " في وقت تعبها تحاول مساعدة الجميع كما أنها تتواجد مع الجميع في الخير والشر ولكنها بسبب ما تمر به لم تحضر جنازة زوجها".