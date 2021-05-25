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أحمد شيبه يستعد لاطلاق أغنيته الجديدة "علشان الحلوين" قريبًا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تستعد شرقي برودكشن للإنتاج الغنائي والفني لإطلاق أحدث إنتاجاتها، أغنية "علشان الحلوين" للمطرب "أحمد شيبه" خلال الأيام القليلة القادمة، عبر قناتهم الرسمية علي اليوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

من الجدير بالذكر أن "شرقي برودكشن" قد أطلقت منذ أسبوع أغنية جديدة للفنان "هيثم شاكر" وهي "واقف علي تكة" والتي حققت نجاحًا ورواجًا كبيرًا، كما أنه أصبحت تريند عبر يوتيوب ميوزك، كما أنها تستعد لإطلاق عدد من الأغاني علي طريقة السينجل عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب خلال الفترة القادمة.

كما أنها لم تكشف حتي الآن عن تفاصيل تلك الأغاني ولكنها لعدد من النجوم.

شرقي برودكشن لمالكها محسن أحمد، والذي قدم عدد من الأغاني من أشهرها "أشرب شاي" للفنان حمادة هلال، وألبوم ياسمين نيازي الذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.

كما حصل مؤخرًا علي حقوق ملكية شركتي "آربيكا" و"طرب برودكشن"، وامتلك حقوق نشر وإذاعة أكثر من ٢٨ فيلم منهم "الشوق" لروبي، "٣٦٥ يوم سعادة" لأحمد عز ودنيا سمير غانم، و"الثلاثة يستغلونها" لياسمين عبد العزيز.

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