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موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان والقنوات الناقلة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس السوبر الافريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس السوبر الافريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 مايو الجاري، على ملعب جاسم بن حمد.

وتنقل مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة التاسعة من مساء بتوقيت القاهرة عبر قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحمل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الماضي، بينما يدخل نهضة بركان المغربي مواجهة نهائي كأس السوبر الافريقي، باعتباره بطلا لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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