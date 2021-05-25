كل ما تريد أن تعرفه عن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الإثنين عن بطولة جديدة سوف تنطلق العام المقبل، وكان قد أعلن الاتحاد عنها من قبل عام 2018 عن إنشاء بطولة جديدة ويطلق عليها " بطولة المؤتمر الأوروبي " وسوف تبدأ مع بداية موسم 2022/2021.





- نظام البطولة :

تكون البطولة على أربع مراحل أساسية وبعد هذه المرحلة تكون القرعة النهائية عبارة عن 32 فريق على 8 مجموعات بنفس نظام دوري الأبطال.





- من سوف يشارك فيها ؟

سيشارك 10 فرق يحتلون المركز السابع أو الثامن بالدوريات الكبرى، و 17 فريق لم يصعدوا لبطولة الدوري الأوروبي بالإضافة إلى 5 فرق من دوري الأبطال.





- ماذا يستفيد الفائز بالبطولة ؟

من يفوز ببطولة المؤتمر الأوروبي الجديدة سوف يتأهل مباشرة إلى بطولة الدوري الأوروبي.





- الفرق المتأهلة للبطولة الجديدة :

توتنهام هوتسبير

روما

فياريال

يونيون برلين

رين

وست هام يونايتد