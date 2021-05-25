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كل ما تريد أن تعرفه عن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الإثنين عن بطولة جديدة سوف تنطلق العام المقبل، وكان قد أعلن الاتحاد عنها من قبل عام 2018 عن إنشاء بطولة جديدة ويطلق عليها " بطولة المؤتمر الأوروبي " وسوف تبدأ مع بداية موسم 2022/2021.

- نظام البطولة :
تكون البطولة على أربع مراحل أساسية وبعد هذه المرحلة تكون القرعة النهائية عبارة عن 32 فريق على 8 مجموعات بنفس نظام دوري الأبطال.

- من سوف يشارك فيها ؟
سيشارك 10 فرق يحتلون المركز السابع أو الثامن بالدوريات الكبرى، و 17 فريق لم يصعدوا لبطولة الدوري الأوروبي بالإضافة إلى 5 فرق من دوري الأبطال.

- ماذا يستفيد الفائز بالبطولة ؟
من يفوز ببطولة المؤتمر الأوروبي الجديدة سوف يتأهل مباشرة إلى بطولة الدوري الأوروبي.

- الفرق المتأهلة للبطولة الجديدة :
توتنهام هوتسبير
روما
فياريال
يونيون برلين
رين
وست هام يونايتد

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دوري المؤتمر الأوروبي بطولة المؤتمر الأوروبي

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