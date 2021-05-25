كل ما تريد أن تعرفه عن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

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كل ما تريد أن تعرفه عن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 09:33 م
بسمة الجاويش
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الإثنين عن بطولة جديدة سوف تنطلق العام المقبل، وكان قد أعلن الاتحاد عنها من قبل عام 2018 عن إنشاء بطولة جديدة ويطلق عليها " بطولة المؤتمر الأوروبي " وسوف تبدأ مع بداية موسم 2022/2021.
- نظام البطولة :
تكون البطولة على أربع مراحل أساسية وبعد هذه المرحلة تكون القرعة النهائية عبارة عن 32 فريق على 8 مجموعات بنفس نظام دوري الأبطال.
- من سوف يشارك فيها ؟
سيشارك 10 فرق يحتلون المركز السابع أو الثامن بالدوريات الكبرى، و 17 فريق لم يصعدوا لبطولة الدوري الأوروبي بالإضافة إلى 5 فرق من دوري الأبطال.
- ماذا يستفيد الفائز بالبطولة ؟
من يفوز ببطولة المؤتمر الأوروبي الجديدة سوف يتأهل مباشرة إلى بطولة الدوري الأوروبي.
- الفرق المتأهلة للبطولة الجديدة :
توتنهام هوتسبير
روما
فياريال
يونيون برلين
رين
وست هام يونايتد
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