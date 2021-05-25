الزراعة: قطاع الإنتاج الحيواني يشهد طفرة كبيرة حاليًا أهمها مشروع "البتلو"

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية كانت تعمل بشكل كبير للغاية على تطوير العمل في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.



وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع الإنتاج الحيواني يشهد حاليًا طفرة كبيرة وأهمها مشروع "البتلو".



وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مشروع البتلو يقوم بدور كبير للغاية في تشجيع صغار المزاعين على التربية، والتوسع في إنتاج الألبان.



وكشف عن تطويرمراكز تجميع الألبان ومزارع الإنتاج الحيواني، والانتهاء من 205 مراكز خلال شهر يونيو المقبل.

