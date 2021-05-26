آدم الشرقاوي لـ"الفجر الفني": أتمنى أن أصبح مثل العالمي عمر الشريف.. ومنى زكي ساعدتني كثيرا فى "لعبة نيوتن" (حوار)







*أضحكتي كثيرا الكوميكس على شخصية "بيج زي".





*هناك صفات كثيرة مشتركة بين شخصيتي الحقيقية وشخصية "زي".





*من أكثر الأفلام التى أحبها للنجمة مني زكي "صعيدي فى الجامعة الأمريكية".



*التحدث باللغة المصرية كان من أصعب الأشياء التى واجهتني فى تقديم شخصية "زي".





*النجمة منى زكي كانت تصحح لى الأخطاء بطريقة لطيفة وشعرت بالراحة فى التعامل معها.





*أقابل الفنان مينا مسعود فى الجيم ولكن لم نتحدث مع بعض.





*مواصفات فتاة أحلامى أن تكون شغوفة وتحب التمثيل مثلى.



فى البداية.. كيف جاء ترشيحك لدور "بيج زي" فى مسلسل "لعبة نيوتن"؟

كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور.. وهل كنت تتوقع أن تلق إعجاب الجمهور بشخصية "بيج زي"؟

ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك من جمهور السوشيال ميديا؟



ما أوجه التشابه بين شخصيتك فى الواقع وشخصية "بيج زي"؟







بعد تقديمك لشخصية "بيج زي" أصبحت "كراش" للبنات.. فما هى مواصفات فتاة أحلامك؟

لابد أن تكون شغوفة ولديها أحلام وطموحات، وأن يكون لها علاقة بالتمثيل حتى تشجعني، وأن تكون شخصية عاطفية.





مالذى حمسك لخوض أولى تجاربك المصرية من خلال مسلسل "لعبة نيوتن"؟

أنا أحب النجمة مني زكي، وأحب تمثيلها وكنت أشاهد أعمالها من قبل تعرفي عليها، فهى إنسانة ناجحة ونجاحها مستمر.





ما الأفلام التى تحبها للنجمة مني زكي؟

أحب فيلم 'صعيدى فى الجامعة العربية'.





حدثنا عن أول لقاء يجمعك مع النجمة مني زكي؟

عندما قابلتها فى اللوكيشن كانت جميلة جداً، وشعرت بالراحة فى العمل معها، وكانت دائماً تنصحني بهدوء، وتصحح لى أخطاء اللغة المصرية بطريقة لطيفة.





ماذا عن تعاونك مع المخرج تامر محسن؟

أول لقاء جمعني بالمخرج تامر محسن، فى كاستنج بالولايات المتحدة، وشاهد لى العديد من الأعمال فى أمريكا، وهو ساعدني كثير فى التحضير والاستعداد لشخصية "بيج زي"، حتى تظهر بهذا الشكل الذى أعجب الجمهور، وسعدت جدا بهذا التعاون المثمر.





ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التحضير لشخصية "بيج زي".. وكيف تغلبت عليها؟

التحدث باللغة المصرية، كانت من أصعب الأشياء التى واجهتني فى شخصية "بيج زي"، وتغلبت على هذه المشكلة عن طريق السمع أكثر من التحدث، وكان لدى إصرار كبير فى تعلم اللغة المصرية، والحمد لله استطعت أن اتعلمها بهذه الطريقة.



شاركت فى الدراما الأمريكية والمصرية.. ما الاختلاف بينهما؟

بالنسبة لمصر يكون الموسم الكبير للدراما في شهر رمضان، والضغط يزيد أكثر، لكن في أمريكا تأخذ 3 شهور تحضير، ويتعرض العمل في 6 شهور.



كيف استفدت من تجربتك المصرية ؟

اكتسبت خبرة كبيرة من نجوم كبار مثل الفنانة مني زكي، والفنان محمد فراج، والمخرج تامر محسن، وتعلمت أشياء جديدة لم أكن أعرفها، فأنا أعتبر "لعبة نيوتن" نقطة مهمة فى مشواري الفني.





ما الأماكن السياحية التى تحب أن تزورها فى مصر؟

زرت الأهرامات، وأريد أن أزور الأقصر وأسوان،وأحب أيضا أن أزور دهب والجونة.





هل تتمنى أن تصبح مثل الفنان العالمي عمر الشريف ؟

بالفعل أتمنى أن أصبح مثل العالمي عمر الشريف، فهو أسطورة وقدم ما أتمنى تقديمه، حيث كان يعمل في مصر، وفي نفس ذات الوقت كان مشهورا في الخارج.





هل تجمعك صداقة مع الفنان العالمي مينا مسعود أو رامي يوسف؟

أعرف رامي يوسف ويوجد بيننا أصدقاء مشتركون، ولكن لم نتقابل حتى الآن، أما مينا مسعود فكنت أمارس رياضة الجيم في نفس المكان الذي كان يتواجد به، ولكن لم نتحدث مع بعض.



ما خططك الفنية التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟

حاليا أنا فى فترة إجازة، وحالة من التعارف على الوسط الفني فى مصر، واستعد لعمل سينمائي ومسلسل فى أمريكا، ولكن لا استطيع البوح بأي تفاصيل الآن، ولكن الشخصية فى الفيلم ستكون قريبة من "بيج زي"، بينما المسلسل ستكون جديدة لم أقدمها من قبل.





فى نهاية حديثنا.. ماهى بداياتك فى مجال التمثيل ومن شجعك لهذه الخطوة؟

والدي هو من شجعني على خطوة التمثيل منذ صغري، ولم أكن أهتم، وكنت أفضل لعب كرة القدم مع أصدقائي، ولكنه ساعدني كثيرا وألحقني بتجارب أداء كثيرة، وأول عمل شاركت فيه كان إعلان تجاري لصالح ديزني.













مفاجأة الدراما الرمضانية لعام 2021، استطاع أن يجذب انتباه الكثير من الجمهور، الذى أعجب بطريقته فى تحدث اللغة المصرية، فى مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث جسد فيه دور"بيج زي"، هذا الشاب المصري الذى يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويشاء القدر ويجمعه ببطلة العمل"هنا"، التى قدمت دورها النجمة منى زكي.التقي "الفجر الفني"، بالنجم الشاب آدم الشرقاوي، أو ما يعرف به الآن "بيج زي"، ليكشف لنا عن كواليس تجربته فى "لعبة نيوتن"، والصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، تعاونه مع النجمة مني زكي، كيف استقبل ردود أفعال الجمهور على شخصيته.وإليكم نص الحوار:ترشيحي جاء عن طريق كاستنج فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الفريق الخاص بـ "الكاستنج"، كان قد شهد لى فيلم ومن هنا جاء الترشيح، كنت سأقدم دور "لوكا" في البداية وهو الشاب الذي يأخذ الأدوية الممنوعة من "بيج زي"، ولكن بعد مقابلتي الأولى مع تامر محسن، شعر بوجود كيمياء بيني وبين النجمة مني زكي، واقتنعا أن شخصية "بيج زي" تناسبني.تفاجأت بردود أفعال الجمهور على شخصية "زي"، لأن أول مرة أقدم عمل مصري وكنت أخشي من ردة فعل الجمهور، ولكن الردود جاءت عكس توقعاتي، وسعيد جدا بهذه الردود وشعرت بالنجاح عندما استقبلني الناس فى المطار.أضحكتني كثيرا "الميمز"، و"الكوميكس"، من جمهور السوشيال ميديا، وخاصة الكوميكس الذى يجمعني بالفنان محمد فراج، عندما كنت أغلق الباب فى وجهه.هناك صفات مشتركة بيننا، مثل النشأة فى الولايات المتحدة الأمريكية، طريقة التحدث باللغة العربية، أنني لا أفهم كثيرا عن الثقافة المصرية، كما أننا "مجانين" مثل بعض.