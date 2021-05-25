أشرف زكي يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد توجيهاته بالتكفل بعلاج الفنان شريف الدسوقي

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي وتوجيهه إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن حالة الفنان شريف الدسوقي المعنوية مستقرة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لأن ما حدث يؤكد تقدير القيادة السياسية للفنان المصري.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه الشركة المتحدة بتكفل علاج الفنان شريف الدسوقي، مستطردًا "بطمئن كل الجمهور على حالته الصحية، وكان دايما يقول أنا كويس وعندما حدث لقدمه نزيف وجبناه هنا، وبعدها عاد إلى الإسكندرية وقام فناني الإسكندرية بدرية طلبة ومصطفى أبو سريع يقنعوه أنه لازم يدخل المستشفى وبالفعل دخل وقام بإجراء العملية الجراحية وحالته حاليًا مستقرة".

