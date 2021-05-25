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طارق شوقي عن امتحانات الثانوية العامة: "مش هيبقى فيه حاجة اسمها سيستم بيقع"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،: "نجحنا في أداء الطلاب للامتحانات على مدار عام ونصف بالرغم من تحديات كورونا، وحققنا الهدف من الامتحانات التجريبية بنسبة عالية".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الامتحان التجريبي الأول كان لقياس كفاءة الشبكات، موضحًا أنهم عالجوا الأشياء التي وجدوا قصورًا فيها.

وتابع أن الامتحان التجريبي الثاني كان من أجل خوادم المدارس، لافتًا إلى أن الامتحان النهائي لن يستخدم السحابة الإلكترونية أو الشرائح لأسباب فنية، متابعًا: "مش هيبقى فيه حاجة اسمها سيستم بيقع في امتحانات الثانوية العامة"، مضيفًا: "نفكر في جميع المشاكل التي قد تواجهنا ويكون لكل مشكلة بديل".

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