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يوسف الحسيني: مصر نجحت في إحداث نقلة "مخيفة" في الاقتصاد

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الوضع السياسي بعد 2011 كان "مهبب"، ولكن بعد ثورة 30 يونيو استعادت مصر أفريقيا، وعلاقتها بالدول العربية بشكل قوي، كما ان مصر نجحت في إحداث نقلة "مخيفة" في الوضع الاقتصادي.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، المذاع على التلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية بعد ثورة يونيو عملت على تحديث الجيش المصري بشكل قوي، والبعض انتقد هذا الأمر بحجة ان صرف هذه الأموال أولى على السلع التموينية.

وأضاف: "يعني انت كنت تبقى سعيد إن البلد تبقى تحت الاحتلال، بس يبقى عندنا زيت وسكر وبسطرمة".

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