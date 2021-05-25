"تولع السوشيال ميديا".. بدرية طلبة تثير الجدل

آثارت الفنان بدرية طلبة الجدل بسبب منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تهاجم من خلال السوشيال ميديا.





وكتبت "طلبة" قائله: " مش ممكن الناس وتعليقاتهم !!!!!! تقول كلمة كويسه فى حق حد تبقي بتطبل!!! تحاول توضح حاجة يكدبوك !!!! حاجة بتداريها مش من حق حد يعرفها او مش وقت توضيحها يقلو أدبهم عليك !!!! أيه القرف دا أرحمو نفسكم بقي تولع السوشيال ميديا اللى خلتنا عرضا ليكم تدوا الحق لنفسكم تهينو فينا وتغلطوا فينا ولو ردينا يتقال عيب ترد على المتابعين كده !!! كمان ؟ يعنى مش من حقى كا بنى ادم ارد على الاهانه عموما بردو الكلام دا للسفلا اللى معندهمش دم مش للمحترمين اللى تعليقاتهم باحترام".



وكانت بدرية طلبة أعلنت مساء أمس عن بتر قدم الفنان شريف الدسوقي وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".