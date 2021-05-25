صفقة مفاجئة تقترب من الزمالك.. طالع التفاصيل

يرغب جهاز الكرة فى نادي الزمالك، في التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، جناح فريق المصري البورسعيدي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك رغبة قوية من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التعاقد مع هداف النادي المصري.





وتابع المصدر، أن الفترة الماضية شهدت محاولات لإغراء اللاعب بالحصول على 5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، من أجل الضغط على إدارة المصري البورسعيدى ورفض التجديد والانتقال لصفوف القلعة البيضاء.





وكان عمر كمال عبد الواحد قد طلب من إدارة المصري البورسعيدي، فى وقت سابق، الحصول على 3 ملايين جنيه فى الموسم للتجديد.





ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، جلسة بين إدارة المصري واللاعب ووكيل أعماله، لمحاولة حسم الملف خصوصًا أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجاري.