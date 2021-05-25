"فاكسيرا": نستهدف إنتاج 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك

قالت الدكتورة هبه والى، رئيس شركة "فاكسيرا"، إن المادة الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني وصل إلى مصر يوم الجمعة الماضي.



وأضافت "والى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء أنهم في مرحلة الإعداد لتصنيع اللقاح من خلال فحص هيئة الدواء للمادة الفعالة للتأكيد من سلامتها، لافتة إلى أن هذه الفترة ستستمر 20 يوما.



وأشارت رئيس مجلس إدارة هيئة المصل واللقاح إلى أنه عقب ذلك سيتم الدخول في مرحلة التصنيع، ثم يخضع المنتج النهائي لمرحلة تحليل أخرى، يليها التقييم من هيئة الدواء، والتي تجرى بدورها مجموعة من الإجراءات من بينها فحص الملفات وإجراء التحاليل والاطلاع على النتائج خلال مرحلة الإنتاج، وبعدها يتم التسجيل لبدء نزول المستحضر السوق المصري.



وأشارت إلى أنهم يعملون على التأكد من مأمونية وفاعلية اللقاح، متوقعة إنتاج 2.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا داخل مصر، وبنهاية العام الحالي سيتم إنتاج 40 مليون جرعة.



ولفتت رئيس مجلس إدارة هيئة المصل واللقاح إلى أنه يجرى حاليا تجهيز المنطقة الخاصة بالتصنيع والتعبئة للقاح بعد مراجعة مؤسسات دولية.

